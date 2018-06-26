Мацуев: волонтеры являются важной частью успеха ЧМ-2018

Посол чемпионата мира отметил, что волонтеры являются визитной карточкой турнира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Волонтеры чемпионата мира по футболу являются важной составляющей успеха ЧМ-2018, сообщил журналистам во вторник в Екатеринбурге народный артист России, пианист, посол чемпионата мира в России Денис Мацуев.

"Видно, как ребята переживают, потому что они - часть общего дела, часть общего успеха. Эти замечательные люди, которые делают свою работу безвозмездно, от чистого сердца, они знают, что они составляющее большого успеха. От них очень много чего зависит", - сказал Мацуев.

Он назвал волонтеров "одной из самых основных визитных карточек чемпионата". "Потому что первое впечатление оно очень важно. Люди, когда идут на стадионы, встречают этих молодых, замечательных людей с прекрасными лицами, улыбающимися не искусственно, а искренне", - отметил музыкант.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.