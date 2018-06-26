Тите: сборная Бразилии нейтрализует сильные стороны сербов в матче ЧМ

Матч между сборными Бразилии и Сербии пройдет 27 июня в Москве на стадионе "Спартак"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Бразилии по футболу сможет нейтрализовать сильные качества игроков сербской национальной команды в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер бразильской команды Тите.

Матч между сборными Бразилии и Сербии пройдет 27 июня в Москве на стадионе "Спартак", начало - 21:00 мск. После двух туров команда Бразилии возглавляет турнирную таблицу группы Е, набрав четыре очка.

"Безусловно, сербы хороши в верховой борьбе, но их техника также на высоком уровне, - сказал Тите. - Однако мы способны нейтрализовать их лучшие качества без нарушения правил. Да, конечно, их футболисты более высокие, что поможет им при стандартах, но в других аспектах мы лучше".

Также Тите прокомментировал поддержку национальной команды, которую ей оказывают болельщики. "Невозможно выразить словами, насколько они важны для нас, - сказал специалист. - Их тепло успокаивает и подбадривает нас. Когда мы видим их, то понимаем, какая ответственность на нас лежит".

Тите не увидел в слезах Неймара ничего плохого

Предыдущий матч сборной Бразилии прошел 22 июня в Санкт-Петербурге против команды Коста-Рики и завершился победой подопечных Тите со счетом 2:0. Нападающий бразильской сборной Неймар стал автором второго гола в компенсированное время, а после финального свистка сел на газон и заплакал. Эпизод попал в объективы телекамер и стал причиной для критики форварда со стороны болельщиков.

"Что касается Неймара, то я могу сказать, что я тоже плакал, - сказал Тите. - После матча с командой Эквадора [матч отборочного этапа чемпионата мира, который прошел 1 сентября прошлого года и завершился со счетом 2:0]. Это наш менталитет, конечно, иногда нужно сохранять холодную голову, когда, к примеру, на 90-й минуте матча надо забить гол. Мы должны уметь сопоставлять в себе физическое и эмоциональное начало".

Чемпионат мира завершится 15 июля.