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26 июня, 18:04
Кузяев: сборная России нормально восприняла команду Испании соперником в 1/8 финала ЧМ
Далер Кузяев
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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Россияне сыграют со сборной Испании в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники" (начало - 17:00 мск)

НОВОГОРСК /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России нормально восприняли информацию о том, что в 1/8 финала чемпионата мира им предстоит встретиться с командой Испании. Об этом журналистам сообщил полузащитник сборной России Далер Кузяев.

В 1/8 финала турнира сборная России встретится с командой Испании, матч состоится в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники" (начало - 17:00 мск).

"То, что соперником по 1/8 финала чемпионата мира у нас будет сборная Испании, узнали только по возвращении в Москву. Отреагировали абсолютно нормально, потому что Испания и Португалия серьезные соперники и с каждой командой было бы непросто. Что касается оценки соперника, то скажу, что у команды прекрасная техника, великолепный контроль мяча. Конкретно еще не разбирали соперника, но в ближайшие дни обязательно изучим", - сказал Кузяев.

"Конечно, как и любого другого соперника, мы опасаемся сборную Испании. Соперник очень серьезный, поэтому будем готовиться тщательно, и надеюсь, что в игре мы сможем показать нашу готовность. Понятно, что встреча будет отличаться от товарищеского матча, который мы играли в ноябре в Санкт-Петербурге (3:3 - прим. ТАСС). Во-первых, та встреча была только товарищеской, а во-вторых, мы играем уже немножко по другой тактике", - добавил полузащитник.

Также Кузяев отметил, что отсутствие опыта игр в плей- офф на чемпионатах мира компенсируется поддержкой болельщиков сборной России. "Думаю, что отсутствие опыта игр в плей-офф чемпионата мира должно компенсироваться поддержкой трибун. В первой игре против команды Садовской Аравии они гнали нас вперед, и если все будет точно так же, то это станет для нас огромным плюсом в матче с испанцами", - отметил Кузяев.

Фортуна отвернулась от сборной России

В понедельник сборная России уступила команде Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 0:3. Во вторник российская команда провела восстановительную тренировку на базе в подмосковном Новогорске.

"Не сказал бы, что команда Уругвая переиграла нас вчистую. Где-то мы ошиблись, и соперник этим воспользовался, но ребята старались, выкладывались. Можно сказать, что фортуна вчера от нас отвернулась", - сказал Кузяев.

"От поражения уже отошли, так как цель выполнена и мы вышли в 1/8 финала. Нет времени расстраиваться и вспоминать, да, конечно нужно проанализировать матч, но думать в негативном ключе не стоит. Нужно готовиться к следующему матчу, а если говорить про моральное состояние команды, то оно находится на хорошем уровне", - заключил футболист.

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