Временное консульство Хорватии начало работу в Ростове-на-Дону

Консульство Хорватии в Ростове-на-Дону будет помогать своим согражданам, приехавшим в этот город на матч чемпионата мира

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июня. /ТАСС/. Временное консульство Хорватии в Ростове-на-Дону начало свою работу. Об этом сообщил на пресс-конференции посол Хорватии в РФ Тончи Станичич.

"Наше временное консульство уже начало работу", - сказал Станичич. Консульство Хорватии в Ростове-на-Дону будет помогать своим согражданам, приехавшим в этот город на матч чемпионата мира.

После двух матчей хорваты лидируют в группе D чемпионата мира, набрав шесть очков. Ниже располагаются нигерийцы с тремя очками, а также исландцы и аргентинцы, набравшие по одному очку. Заключительный матч группового турнира между сборными Хорватии и Исландии состоится на стадионе "Ростов-Арена" 26 июня в 21:00 мск.