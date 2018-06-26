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26 июня, 17:56
Мацуев: сборной России в матче с испанцами может помочь энергетика первых побед на ЧМ
Народный артист России Денис Мацуев
© Станислав Красильников/ТАСС
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По словам музыканта, главный тренер сборной России Станислав Черчесов вновь пригласил его на базу, где тренируются игроки российской команды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Сборной России, которая сыграет с командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира, может помочь энергетика первых побед на ЧМ-2018. Об этом во вторник в Екатеринбурге сообщил журналистам народный артист России, пианист, посол чемпионата мира Денис Мацуев.

В понедельник сборная России уступила команде Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 0:3. В 1/8 финала турнира сборная России встретится с командой Испании, матч состоится в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники" (начало - 17:00 мск).

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"Все с чистого листа, плей-офф - это игра на вылет, все с нуля. Испанцы, что говорить, одни из грандов мирового футбола, находятся в потрясающей форме, на мой взгляд, являются одними из претендентов на титул. Поэтому здесь говорить о шансах очень сложно. Если будет настрой, если будет удача, та энергетика и аура, которые царили в первых двух матчах, то думаю, что у нас есть шанс", - ответил Мацуев на вопрос корр. ТАСС.

Он отметил, что обязательно посетит предстоящий матч. "Мы будем срывать голос как всегда, не скрою, что я темпераментный болельщик. Могу сказать, что 1 июля я 100% буду на матче", - рассказал Мацуев.

По словам музыканта, главный тренер сборной России Станислав Черчесов вновь пригласил его на базу, где тренируются игроки российской команды. "Не знаю, получится ли туда выбраться, но если это служит неким хорошим знаком, то я могу вырваться туда откуда-нибудь из другой страны", - пояснил Мацуев.

Он добавил, что проигрыш уругвайцам был полезен. "Очень сложно передать словами ту химию, которая царит там внутри, ребята готовы биться друг за друга, за тренера, за свою семью, за свою родину. Это ощущается, при этом, все это легко. Да, вчера проиграли, но, я считаю, что, может быть, это даже и очень кстати, такой щелчок полезен", - уточнил он.

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