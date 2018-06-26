Миранда: сборная Бразилии сможет справиться с давлением перед матчем ЧМ с сербами

Матч между сборными Бразилии и Сербии пройдет 27 июня в Москве на стадионе "Спартак"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Бразилии смогут справиться с эмоциональным и физическим давлением в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира с командой Сербии. Об этом на пресс-конференции сообщил защитник и капитан бразильской команды Миранда.

Матч между сборными Бразилии и Сербии пройдет 27 июня в Москве на стадионе "Спартак", начало - 21:00 мск. После двух туров национальная команда Бразилии возглавляет турнирную таблицу группы Е с четырьмя очками в активе.

"Мы понимаем важность завтрашней игры, знаем, как справиться с давлением, - сказал Миранда. - Мы привыкли к такому, и если завтра победим, можем выйти из группы с первого места. Думаю, тут будет важен целый набор условностей - как игровых, так и эмоциональных".

Чемпионат мира завершится 15 июля.