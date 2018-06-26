Сборная Швейцарии тренируется в полном составе перед матчем ЧМ с командой Коста-Рики

Матч Швейцария - Коста-Рика состоится 27 июня на стадионе "Нижний Новгород"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Швейцарии по футболу проводит тренировку в полном составе за день до матча третьего тура группового этапа чемпионата мира с командой Коста-Рики. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч Швейцария - Коста-Рика состоится 27 июня на стадионе "Нижний Новгород" (начало - 21:00 мск).

Все 23 футболиста, заявленные для участия в турнире, вышли во вторник на тренировочное занятие команды, которое проходит на арене "Нижний Новгород". В первые 15 минут занятия, за которыми могла наблюдать пресса, игроки провели разминку и приступили к упражнениям с мячом.

В первых двух турах группового этапа ЧМ-2018 сборная Швейцарии сыграла вничью с бразильцами (1:1) и обыграла сербов (2:1). Швейцарцы с четырьмя очками идут на втором месте в группе Е, лидирует с таким же количеством баллов команда Бразилии. Сборная Коста-Рики проиграла сербам (0:1) и бразильцам (0:2), потеряв шансы на выход в плей-офф.