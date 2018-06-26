Тренировки сборных Германии и Южной Кореи на "Казань-Арене" отменены из-за погоды

Матч чемпионата мира Германия - Южная Корея пройдет 27 июня

КАЗАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Предматчевые тренировки сборных Германии и Южной Кореи на стадионе "Казань-Арена" отменены по погодным условиям, они перенесены на другие стадионы города - "Центральный" и "Электрон". Об этом журналистам сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), которая работает на казанской арене.

Матч группового этапа чемпионата мира Германия - Южная Корея пройдет 27 июня.

"В связи с погодными условиями тренировки сборных Германии и Южной Кореи на "Казань-Арене" отменены. Они состоятся на стадионах "Центральный" и "Электрон", - сообщили в пресс-службе.

Южнокорейцы будут тренироваться на "Центральном", немцы - на "Электроне", однако точное время начала их занятий еще не определено. Изначально тренировка была запланирована на 19:30 мск.

Во вторник над Казанью прошла гроза, которая сопровождалась сильным дождем и градом. Несколько магистральных улиц города оказались подтопленными.