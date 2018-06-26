Миранда будет капитаном сборной Бразилии на матче ЧМ-2018 с сербами

В предыдущих матчах капитанами команды были защитники Марсело и Тиаго Силва

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Бразилии по футболу Миранда будет капитаном команды в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира с командой Сербии. Об этом стало известно на пресс-конференции бразильской сборной.

В предыдущих матчах капитанами команды были защитники Марсело и Тиаго Силва.

"Я счастлив, что теперь буду носить капитанскую повязку, - сказал Миранда. - Если мы дойдем до финала и выиграем, то моему счастью не будет предела. Одно из преимуществ соперника - стандартные положения. Мы серьезно готовимся, знаем, что такие ситуации приносят результат, но мы готовы к этому".

Встреча сборных Бразилии и Сербии пройдет 27 июня в Москве на стадионе "Спартак". После двух туров национальная команда Бразилии возглавляет турнирную таблицу группы Е с четырьмя очками в активе, на втором месте идут швейцарцы (4 очка), сербы - третьи (3).

Чемпионат мира завершится 15 июля.