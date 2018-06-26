Тренер южнокорейцев не считает победу над сборной Германии на ЧМ невыполнимой задачей

Южнокорейцы потерпели поражения в первых двух матчах чемпионата мира и занимают последнее место в группе F

КАЗАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Южнокорейские футболисты в матче со сборной Германии способны преподнести сюрприз и обыграть действующих чемпионов мира, хотя соперник объективно превосходит их по многим показателям. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ён.

Южнокорейцы потерпели поражения в первых двух матчах чемпионата мира и занимают последнее место в группе F, однако все еще имеют шансы выйти в плей-офф. Это произойдет в том случае, если в заключительном матче они крупно обыграют сборную Германии (3 очка), а шведские футболисты (3) уступят команде Мексики (6). Игры пройдут 27 июня на стадионах в Казани и Екатеринбурге соответственно (начало - 17:00 мск).

"Честно сказать, Германия намного сильнее нас, матч будет непростым, но мяч круглый, и я уверен, что нашей команде предоставятся возможности создать голевые моменты. Если Мексика сумела победить Германию, то нет никаких причин считать, что и у нас не будет такой возможности. Хоть владение мячом у Германии и будет больше, я не вижу причин, по которым мы не можем выиграть матч", - сказал Син Тхэ Ён.

Сборная Германии проиграла в первом туре группового этапа мексиканцам (0:1), и теперь для выхода в плей-офф турнира ей тоже необходимо набирать очки.

"На самом деле, не все прошло так, как мы планировали в группе F, особенно для нас самих. Германия не играла так, как она ожидала, она должна была победить в обоих матчах, и для них третья встреча должна была стать легче. Но сейчас и для них, и для нас ситуация складывается такой, какая она есть. Победи мы в первом матче, и для нас была бы иная ситуация. Но наши планы сорвались, теперь Германия будет играть очень сильно", - добавил он.

Специалист посетовал на травму капитана команды Ки Сон Ёна, который не сыграет с немцами, отметив, что еще не определился с тем, кто будет исполнять его функции в предстоящей игре. "Решение мы примем завтра, кто из 11 игроков окажется в лучшем психологическом плане, кто лучше справится с давлением, тот и возьмет на себя эту ответственность", - заметил он.