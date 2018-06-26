Тренер: сборная Швейцарии готова к выходу в плей-офф ЧМ с первого места в группе

Швейцарцы с четырьмя очками идут на втором месте в группе Е, лидирует с таким же количеством баллов команда Бразилии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Швейцарии по футболу готова к тому, чтобы занять первое место в группе E на чемпионате мира. Об этом журналистам заявил главный тренер швейцарской команды Владимир Петкович.

Матч Швейцария - Коста-Рика состоится 27 июня на стадионе "Нижний Новгород" (начало - 21:00 мск).

"Соперник не хочет возвращаться домой с нулем в графе очков. Это действительно опасно для нас, и мы стараемся учитывать данный момент. Они сделают все, чтобы набрать баллы в игре с нами. Тем не менее, думаю, что мы готовы к тому, чтобы стать первыми в группе", - сказал Петкович.

"Конечно, нам нужно подготовить команду - соперник непрост. У них гордая сборная, мы можем только создать предпосылку для реализации своей цели. Учитывая нулевое количество очков, я не могу ничего сказать об их сильных сторонах. Со своим составом на игру мы определимся завтра", - добавил специалист.

В первых двух раундах группового раунда ЧМ-2018 сборная Швейцарии сыграла вничью с бразильцами (1:1) и обыграла сербов (2:1). Швейцарцы с четырьмя очками идут на втором месте в группе Е, лидирует с таким же количеством баллов команда Бразилии. Сборная Коста-Рики проиграла сербам (0:1) и бразильцам (0:2), потеряв шансы на выход в плей-офф.