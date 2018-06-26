Тренер: сборная Швейцарии извлекла уроки из неспортивного поведения Шакири и Джаки на ЧМ

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал Лихтштайнера, Джаку и Шакири за способ празднования гола

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Швейцарии по футболу извлекла уроки из неспортивного поведения полузащитников Штефана Лихтштайнера, Гранита Джаки и Джердана Шакири в матче чемпионата мира против команды Сербии. Об этом журналистам рассказал главный тренер швейцарской команды Владимир Петкович.

Ранее дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал Лихтштайнера, Джаку и Шакири за способ празднования гола в матче с командой Сербии (2:1). После первого тайма швейцарцы уступали в счете - 0:1, Джака сравнял счет, Шакири забил победный гол. После забитых мячей родившиеся в семьях косовских албанцев Джака и Шакири, а также Лихтштайнер праздновали голы, складывая из рук фигуру, напоминающую изображение орла на флаге Албании. Кроме того, Шакири вышел на матч в бутсах, на одной из которых был изображен флаг Швейцарии, а на другой - Косова.

"Самое главное для нас, как для команды, это футбол. Мы живем за счет игры, ее эмоций. То, что произошло, уже не изменишь. Мы здесь, чтобы извлекать уроки, в том числе и из этой ситуации", - сказал Петкович.

"Мы должны радоваться тому, что происходит здесь на чемпионате мира в России", - добавил специалист.

Также ситуацию прокомментировал полузащитник команды Валон Бехрами. "Я знаю , что в газетах только об этом и говорят. Мы рады, что не было дисквалификации. Этого не повторится, мы извлекли уроки. Может это случится в клубе, но не на уровне сборных", - отметил футболист.

Матч группового этапа чемпионата мира Швейцария - Коста- Рика состоится 27 июня на стадионе "Нижний Новгород" (начало - 21:00 мск). В первых двух раундах сборная Швейцарии сыграла вничью с бразильцами (1:1) и обыграла сербов (2:1). Швейцарцы с четырьмя очками идут на втором месте в группе Е, лидирует с таким же количеством баллов команда Бразилии. Сборная Коста-Рики проиграла сербам (0:1) и бразильцам (0:2), потеряв шансы на выход в плей-офф.