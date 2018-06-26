Французские и датские болельщики побратались перед матчем в "Лужниках"

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира Франция - Дания проходит на стадионе "Лужники"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Болельщики сборной Дании не сомневаются в том, что их команда решит вопрос о выходе в плей-офф чемпионата мира по футболу в матче с командой Франции, которая уже гарантировала путевку в 1/8 финала. И по веселому настроению болельщиков, радушно братающихся перед началом игры, понятно - они спокойны, радостны и готовы сполна насладиться праздником футбола. Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира Франция - Дания начался на стадионе "Лужники". Сборная Франции набрала шесть очков по итогам двух туров, занимает первое место в группе C и досрочно вышла в 1/8 финала. Датчане идут вторыми с четырьмя очками, австралийцы - третьими (1), перуанцы - четвертыми (0), потеряв шансы на выход в плей-офф. Приближение матча ощущалось еще на красной ветке метро. Колумбийский болельщик не уставал повторять не понимающим его французам и россиянам, что он является талисманом сборной, а в доказательство показывал фотографии в телефоне.

"Вот я с Хамесом [Родригесом], вот с Хуаном Куадрадо, вот наш голеадор Радамель Фалькао. А вот Хосе Пекерман, да, Пекерман, это сила! Посмотрите, у меня есть фотографии со всей командой". "А хотите еще, - продолжал болельщик в желтой шапке- ушанке. - Вот я с самим Месси. А вот и Роналду". Тихие хулиганы и человек-петух Визитной карточкой датских "викингов" стали красно-белые флаги и шлемы с рогами. Вместе с футбольной кричалкой в спартаковском стиле датчане органично вписались в антураж главного стадиона страны.

Датские болельщики перед матчем с Францией. Мне одной кажется, что они кричат "Спартак"? pic.twitter.com/mJCcpYb6hQ — Советова (@YaSovetova) 26 июня 2018 г.

Ролиганы, как называют себя датчане, это название группы поддержки сборной, образованной в 1980-е годы. "Rolig" в переводе с датского означает "тихий", а вторая часть образована от английского "hooligan". Ролиганы миролюбивы и спокойны. Как и все скандинавы, они наряжаются в викингов и носят красно-белые шлемы с рогами. Французы же проявили свойственную им креативность - помимо неизменных беретов и чучел петухов, обзавелись багетами. Их в Москве в последнее время найти не проблема.

Неожиданно в датско-французскую футбольную какофонию врезалось непривычное: "Ин-ди-я!" Индийские любители футбола приехали в Россию, где не выступает их команда, преодолев более четырех тысяч километров. С экзотичными болельщиками с радостью сфотографировалась группа фанатов из Барнаула. Он практически так же далеко от столицы.

На вопрос корреспондентов ТАСС, кто сегодня выиграет, российские болельщики рассказали: "Да какая разница. Вот мы, болельщики, уже точно выиграли - мы видим это все своими глазами!"