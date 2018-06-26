Боевой клич 500 викингов раздался над Ростовом за пять часов до матча Исландия - Хорватия

Болельщики сборной Исландии устроили акцию поддержки команды в ростовской фан-зоне

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июня. /ТАСС/. Исландские болельщики перед встречей чемпионата мира между сборными Исландии и Хорватии в Ростове-на-Дону, которая состоится 26 июня, провели в местной фан-зоне масштабную акцию в поддержку своих футболистов, исполнив боевой клич викингов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий

За пять часов до начала матча Исландия - Хорватия Театральная площадь Ростова-на-Дону, где проходит Фестиваль болельщиков, окрасилась в цвета национального флага Исландии. Более 500 островитян собралось, чтобы продемонстрировать знаменитую акцию поддержки своей сборной - боевой клич викингов.

Во время акции исландцы били в барабаны и хлопали в ладоши, таким образом поддерживая свою команду. Вместе с исландцами боевой клич викингов исполнили также поклонники исландских игроков футбольного клуба "Ростов": Рагнара Сигурдссона, Сверрира Ингасона и Бьорна Сигурдарсона.

В первом матче на чемпионате мира исландцы 16 июня в Москве на стадионе "Спартак" сыграли вничью с командой Аргентины - 1:1, вторая встреча сборной Исландии на ЧМ с командой Нигерии (22 июня) завершилась поражением островитян - 0:2. Перед заключительным туром сборная Исландии с одним очком занимает третье место, хорваты идут первыми (6 очков).