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26 июня, 16:47
Ушанки и шерстяные пончо в плюс 30: болельщики из Австралии и Перу ждут матча ЧМ в Сочи
Болельщица сборной Перу
© Антон Новодережкин/ТАСС
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Сборные Австралии и Перу сыграют друг с другом в своем заключительном матче группового этапа турнира

СОЧИ, 26 июня. /ТАСС/. Болельщики сборных Австралии и Перу стекаются к стадиону "Фишт" в Сочи в ожидании матча своих сборных. Команды сыграют между собой впервые в рамках мировых первенств. Несмотря на жару, поклонники футбола идут на матч в русских ушанках и шерстяных пончо, а на удачу прихватили символы своих стран - лам и кенгуру.

Столбик термометра в Сочи к двум часам дня превысил отметку в плюс 30 градусов, однако такая погода комфортна для болельщиков из обеих стран: австралийцы даже ходят в желтых шапках-ушанках в районе сочинского пляжа, а многие перуанцы облачены в традиционные шерстяные пончо.

Окрестности олимпийского парка, расположенного неподалеку от стадиона "Фишт" буквально окрасились в бело- красные цвета из-за большого количества перуанских болельщиков. По данным посольства, в Сочи прибыло около 11 тыс. граждан Перу. Они распевают песни, скандируют называние своей страны, когда видят кого-либо из соотечественников, а также катаются на велосипедах и мопедах, прикрепив к ним национальный флаг.

Австралийцы держатся несколько обособленно, и в районе стадиона их не так много. Зато около 500 австралийских болельщиков собрались в пляжном клубе "Имеретинский", где хором под гитару поют песню Down Under группы Men at Work, посвященную Австралии, и разучивают кричалки перед матчем.

Путь длиной в 25 часов

Чтобы добраться до России, болельщики из Перу потратили на дорогу в общей сложности около 25 часов. Не обошлось без приключений, например, во время перелета в Тюмень у самолета российской авиакомпании, на котором летели перуанские болельщики, произошел сбой двигателя, из-за чего в салон попал дым. Впрочем, инцидент заметили далеко не все, кто летел этим рейсом. Как рассказала ТАСС болельщица из Перу Вероника, у которой на футболке написано "I have been to Russia. There are no bears. Only football" ("Я приехала в Россию, и здесь нет медведей, только футбол"), в этот момент она спала и друзья ей рассказали об инциденте уже позже.

"Мне кажется, не стоит заострять на этом внимание", - прокомментировала Вероника.

Австралийские болельщики провели не меньше времени в самолете, чтобы попасть на чемпионат мира в Россию. Так, друзья из Брисбена Скотт Сазерленд и Дональд Пол потратили на дорогу около 30 часов. "У нас было несколько пересадок, например в Париже и в Москве, прежде чем мы прилетели сюда" - поделился Скотт.

Болельщики из обеих стран отмечают, что проделанный путь стоил потраченных сил и времени. Им нравится, что климат Сочи похож на климат их стран, а наличие моря делает этот город привлекательным для прогулок. "Это настолько потрясающее место, что хочется гулять здесь весь день. Я обязательно сюда еще вернусь", - уверена австралийская болельщица Джина.

С австралийскими болельщиками согласен и Марсело Хомес из Перу, который написал на перуанском флаге фразу "Спасибо, Россия".

Ламы и кенгуру

Несмотря на то что сегодняшний матч для сборной Перу последний на нынешнем чемпионате, поскольку команда потеряла шансы выйти в плей-офф, перуанские болельщики выглядят очень счастливыми.

"Мы счастливы за страну и за команду. Сам факт того, что они смогли добраться до чемпионата мира, многое значит для нас как нации. Сегодня мы будем болеть за них так сильно, как никогда раньше, будем кричать на весь стадион, чтобы завершить чемпионат для нас красиво", - рассказала Соня Лей, приехавшая из Перу поддержать свою сборную.

С ней согласен и другой болельщик из Перу Альфонсо дель Веро, который считает, что для сборной Перу попадание на чемпионат мира - важный шаг в развитии сборной. "Нам немного не везло на этом чемпионате, и мы едем домой, но делаем это с гордостью. Весь чемпионат мира для нас символичен, именно он помог нашей сборной выйти на новый уровень, а это просто не может не радовать", - сказал Альфонсо.

Многие из перуанских болельщиков привезли с собой надувные игрушки в виде лам - животных, которые были одомашнены более четырех тысячелетий назад на территории нынешнего Перу, а сейчас являются одним из символов этой латиноамериканской страны.

Австралийских болельщиков можно было встретить вместе с плюшевыми кенгуру, которые обитают на территории Австралии и считаются одним из ее символов. Как уверены австралийцы, кенгуру поможет им выиграть этот матч, от которого в том числе зависит шанс сборной на выход в плей-офф.

"У нас есть кенгуру, а значит и все шансы на победу и на дальнейшую игру в плей-офф. В финале хотим сыграть с Россией и выиграть - 5:0", - поделился австралийский болельщик Мэтт.

О чемпионате

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи принимают 11 городов, в том числе Сочи, где уже состоялись игры Португалия - Испания (15 июня, 3:3), Бельгия - Панама (18 июня, 3:0), Германия - Швеция (23 июня, 2:1). В Сочи пройдет матч Австралия - Перу (26 июня), по одной встрече 1/8 финала (30 июня) и 1/4 финала (7 июля). Кроме того, в Сочи базируются сборные Бразилии и Польши.

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