Ушанки и шерстяные пончо в плюс 30: болельщики из Австралии и Перу ждут матча ЧМ в Сочи

Сборные Австралии и Перу сыграют друг с другом в своем заключительном матче группового этапа турнира

Окрестности олимпийского парка, расположенного неподалеку от стадиона "Фишт" буквально окрасились в бело- красные цвета из-за большого количества перуанских болельщиков. По данным посольства, в Сочи прибыло около 11 тыс. граждан Перу. Они распевают песни, скандируют называние своей страны, когда видят кого-либо из соотечественников, а также катаются на велосипедах и мопедах, прикрепив к ним национальный флаг.

Австралийцы держатся несколько обособленно, и в районе стадиона их не так много. Зато около 500 австралийских болельщиков собрались в пляжном клубе "Имеретинский", где хором под гитару поют песню Down Under группы Men at Work, посвященную Австралии, и разучивают кричалки перед матчем.

Путь длиной в 25 часов

Чтобы добраться до России, болельщики из Перу потратили на дорогу в общей сложности около 25 часов. Не обошлось без приключений, например, во время перелета в Тюмень у самолета российской авиакомпании, на котором летели перуанские болельщики, произошел сбой двигателя, из-за чего в салон попал дым. Впрочем, инцидент заметили далеко не все, кто летел этим рейсом. Как рассказала ТАСС болельщица из Перу Вероника, у которой на футболке написано "I have been to Russia. There are no bears. Only football" ("Я приехала в Россию, и здесь нет медведей, только футбол"), в этот момент она спала и друзья ей рассказали об инциденте уже позже.

"Мне кажется, не стоит заострять на этом внимание", - прокомментировала Вероника.

Австралийские болельщики провели не меньше времени в самолете, чтобы попасть на чемпионат мира в Россию. Так, друзья из Брисбена Скотт Сазерленд и Дональд Пол потратили на дорогу около 30 часов. "У нас было несколько пересадок, например в Париже и в Москве, прежде чем мы прилетели сюда" - поделился Скотт.