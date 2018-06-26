Французский болельщик приехал в Россию на свой шестой ЧМ и встретил Ленина

Сборная Франции в своем заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу сыграет с командой Дании в "Лужниках"

Юбер стоит перед одной из трибун стадиона "Лужники", где его команда встретится со сборной Дании в заключительном матче группы С, и живо обсуждает с соотечественниками, как обидно, что в заявку команды из-за травмы не попал полузащитник "Марселя" Димитри Пайет. Настроение у всех превосходное, и это объяснимо - французы уже обеспечили себе место в плей-офф. Периодически Юбер с шапкой в виде петуха привлекает внимание проходящих болельщиков пронзительным кукареканьем (галльский петух - один из трех символов Франции, петух - символ сборной страны).

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Болельщик сборной Франции по футболу Юбер приехал на свой шестой чемпионат мира и рассказал корреспонденту ТАСС о страсти к игре и своем невероятном приключении в Москве.

Как рассказал Юбер, которому на вид примерно 60 лет, он с детства любит футбол, раньше сам играл на любительском уровне, а затем страсть переросла в болельщицкую. Корреспондент ТАСС хотел расспросить мужчину о подробностях его жизни и страсти к футболу. "Да зачем тебе знать городок, название которого ты даже не выговоришь?" - рассмеялся Юбер.

"В своей стране я считаюсь очень известным болельщиком, сборную поддерживаю уже 25 лет, здесь у меня уже шестой чемпионат мира, - похвалился он. - Особенный успех я имел четыре года назад в Бразилии, на карнавале я был одной из главных звезд. Незадолго до турнира сборная приняла на своей базе в Клерфонтене самых преданных болельщиков команды. Лично мне была вручена футболка сборной".

На вопрос, нравится ли ему в России, Юбер ответил: "Да все хорошо, знаешь, с кем я сегодня встретился? С самим Владимиром Лениным".

"Выхожу утром из гостиницы, в горле пересохло, а прямо у порога стоит он, ну или очень похожий на него человек, - рассказал с улыбкой Юбер. - Я спросил у него, где в округе можно купить апельсинового сока, но, кажется, он меня не совсем понял. Он что-то говорил, размахивал руками, а потом ушел, пришлось покупать дорогой сок в гостинице".

Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля.