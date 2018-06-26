Гризманн вошел в стартовый состав сборной Франции на матч ЧМ-2018 с датчанами

Встреча пройдет в Москве на стадионе "Лужники", начало в 17:00 мск

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Нападающий испанского "Атлетико" Антуан Гризманн включен в стартовый состав сборной Франции по футболу на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Дании. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Гризманн был признан лучшим игроком первого тура группового этапа против команды Австралии, в котором французы одержали победу со счетом 2:1. На скамейке запасных остался лучший игрок матча Франция - Перу (1:0) Килиан Мбаппе, а также основной вратарь и капитан французской команды Уго Льорис.

Полностью состав сборной Франции выглядит следующим образом: Стив Манданда, Лукас Жрнандес, Пренсель Кимпембе, Рафаэль Варан, Джибриль Сидибе, Стивен Н'Зонзи, Н'Голо Канте, Тома Лемар, Антуан Гризманн, Усман Дембеле, Оливье Жиру.

Также стал известен состав сборной Дании: Каспер Шмейхель, Йенс Стрюгер Ларсен, Андреас Кристенсен, Симон Кьер, Хенрик Дальсгор, Кристиан Эриксен, Матиас Йоргенсен, Томас Дилейни, Мартин Брейтуэйт, Андреас Корнелиус, Пионе Систо.

Встреча пройдет в Москве на стадионе "Лужники", начало в 17:00 мск.