Леки и Юрич вошли в стартовый состав сборной Австралии на матч ЧМ-2018 с командой Перу

Матч Австралия - Перу пройдет в Сочи, начало - в 17:00 мск

СОЧИ, 26 июня. /ТАСС/. Мэттью Леки и Томи Юрич вошли в стартовый состав сборной Австралии на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Перу. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Полностью состав сборной Австралии выглядит следующим образом: Мэттью Райан, Марк Миллиган, Азиз Бехич, Джош Рисдон, Трент Сейнсбери, Аарон Муй, Миле Единак, Том Рогич, Мэттью Леки, Робби Круз, Томи Юрич.

Состав сборной Перу: Педро Гальесе, Мигель Трауко, Андерсон Сантамария, Кристиан Рамос, Луис Адвинкула, Эдисон Флорес, Йосимар Йотун, Кристиан Куэва, Ренато Тапиа, Андре Каррильо, Паоло Герреро.

Матч Австралия - Перу пройдет в Сочи, начало - в 17:00 мск. В параллельном матче группы С сыграют команды Франции и Дании. После двух матчей французы гарантировали себе выход в плей-офф, в их активе шесть очков. Второе место в группе занимают датчане (4 очка), третье - сборная Австралии (1), последнее - команда Перу (0).