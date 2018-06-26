Сборная Германии прибыла в Казань на матч ЧМ-2018 с Южной Кореей

Команда Германии сыграет со сборной Южной Кореи в Казани 27 июня

КАЗАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Германии по футболу прибыла в Казань, сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь международного аэропорта "Казань" Адель Гатауллин. Команда сыграет со сборной Южной Кореи на групповом этапе чемпионата мира по футболу 27 июня.

"Сборная Германии прилетела в Казань в районе 12:30 мск", - сказал он.

Сборная Германии сыграет против команды Южной Кореи в Казани 27 июня. После двух туров в группе F первое место занимает сборная Мексики (6 очков), далее идут команды Германии (3), Швеции (3), Южной Кореи.