Сборная Коста-Рики прилетела в Нижний Новгород на матч ЧМ-2018 с командой Швейцарии

Матч третьего тура группового этапа Швейцария - Коста-Рика состоится 27 июня

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Коста-Рики по футболу во вторник прибыла в Нижний Новгород, где проведет заключительный для себя матч на чемпионате мира с командой Швейцарии. Автобус со спортсменами прибыл к зданию гостиницы, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч третьего тура группового этапа Швейцария - Коста-Рика состоится 27 июня на стадионе "Нижний Новгород" (начало - 21:00 мск).

В первых двух матчах сборная Швейцарии сыграла вничью с бразильцами (1:1) и обыграла сербов (2:1). Швейцарцы с четырьмя очками идут на втором месте в группе Е. Сборная Коста-Рики проиграла сербам (0:1) и бразильцам (0:2), потеряв шансы на выход в плей-офф.

Чемпионат мира завершится 15 июля.