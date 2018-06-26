Власти: в Самару на матч ЧМ приедет в 100 раз больше колумбийцев, чем сенегальцев

Игру Колумбия-Сенегал посетит около 20 тысяч колумбийцев

САМАРА, 26 июня. /ТАСС/. Более 20 тыс. колумбийских болельщиков приедет в Самару на матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и Сенегала. Сенегальцев приедет около 200 человек, сообщили во вторник ТАСС в департаменте туризма Самарской области.

"Всего на игру приедет в город около 20 тыс. колумбийцев. Из Сенегала приедет около 200 болельщиков", - сказали в департаменте.

Самара уже приняла матчи группового этапа между сборными Коста-Рики и Сербии (0:1), Дании и Австралии (1:1), России и Уругвая (0:3). Также в городе пройдет игра Сенегал - Колумбия (28 июня), матч 1/8 финала и встреча 1/4 финала.