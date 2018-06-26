Федерация футбола Саудовской Аравии продлила контракт с Пицци до 2019 года

Федерация согласует с Пицци ряд перестановок в тренерском штабе после оценки участия сборной в чемпионате мира в России

ТАСС, 26 июня. Федерация футбола Саудовской Аравии продлила контракт с главным тренером национальной сборной Хуаном Антонио Пицци до 2019 года. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении федерации на официальной странице в Twitter.

"Федерация футбола Саудовской Аравии объявляет о продлении контракта главного тренера национальной сборной Хуана Антонио Пицци до финала Кубка Азии по футболу, который пройдет в ОАЭ с 5 января до 1 февраля 2019 года", - говорится в заявлении.

Отмечается, что федерация согласует с Пицци ряд перестановок в тренерском штабе после оценки участия сборной в чемпионате мира в России.

В понедельник сборная Саудовской Аравии победила команду Египта со счетом 2:1 в заключительном туре группового этапа чемпионата мира. В активе подопечных Пицци по итогам группового этапа три очка, команда не сумела пробиться в плей-офф турнира, заняв третье место в группе. Ранее саудовцы проиграли сборным России (0:5) и Уругвая (0:1). На пресс-конференции Пицци сообщил, что планирует продолжить работу с командой после чемпионата мира.

Пицци тренирует сборную Саудовской Аравии с 2017 года.