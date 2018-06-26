Футболист сборной России Дзагоев возобновил тренировки в общей группе

Занятие пропустил полузащитник Александр Ерохин из-за незначительных проблем со стопой

НОВОГОРСК /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Футболист сборной России Алан Дзагоев приступил к тренировкам в общей группе, но занимается с некоторыми ограничениями. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

25 июня сборная России уступила уругвайцам со счетом 0:3 в третьем матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Во вторник прошла восстановительная тренировка в Новогорске. Как уточнила пресс-служба, полузащитник Александр Ерохин пропускает занятие из-за незначительных проблем со стопой.

Дзагоев получил травму в матче открытия турнира против команды Саудовской Аравии (5:0). Он вышел в стартовом составе, но был вынужден покинуть поле в середине первого тайма из-за повреждения. Дзагоеву было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.

"Тренировка, как и всегда после матча, проходит в две группы с разной степенью нагрузок и носит восстановительный характер, - сказал журналистам пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров. - В первой группе находятся футболисты, которые отыграли большую часть матча, во второй те, кто не играл или провел меньшее количество времени на поле. Дзагоев вернулся в общую группу, Ерохин тренировку пропускает. После небольшой разминки футболисты отправятся в тренажерный зал".

В 1/8 финала чемпионата мира сборная России сыграет с испанцами. Встреча пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".