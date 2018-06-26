Эрнандес: матч сборных Швеции и Мексики на ЧМ-2018 будет не на жизнь, а на смерть

По мнению форварда, запасные игроки сборной Мексики играют важную роль при настрое команды на победу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Швеции, который пройдет 27 июня в Екатеринбурге, будет замечательным, команды будут биться не на жизнь, а на смерть. Такое мнение высказал во вторник журналистам нападающий команды Мексики Хавьер Эрнандес.

"Мы победили во втором матче с Южной Кореей, но не думали, что это будет легкая группа. Мы знали, что все соперники сильные, они все будут показывать свои сильные стороны на поле. Кто бы мог подумать, что у нас к этому моменту будет шесть очков? Завтра будет замечательный матч не только для нас, но и для сборной Швеции, не на жизнь, а на смерть", - считает Эрнандес.

По мнению форварда, запасные игроки сборной Мексики играют важную роль при настрое команды на победу. "Семь футболистов не сыграли ни минуты на этом чемпионате мира, но мы все готовы отдать все ради победы своей команды. Эти игроки тоже ценны, они помогают нашему настрою, и я вижу это. У нас много талантливых игроков, все мы важны, все эти ребята работают так же, как и мы", - сказал Эрнандес.

Он отметил, что хотел бы видеть себя чемпионом мира. "Чтобы страна волновалась и поддерживала нас. Я хочу, чтобы мы были достойны победить на чемпионате мира, к этому мы стремимся", - сказал Эрнандес.

"Играть на ничью - не наш стиль"

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио подчеркнул, что наличие желтых карточек у игроков не станет решающим фактором при формировании стартового состава. "Одно из достоинств нашей сборной - мужество, и это не должно измениться. Мы должны играть на победу, ничья - это не наш стиль. Мы хотим провести великолепный матч, показать отличную игру", - отметил тренер.

Он добавил, что хотел бы видеть игроков сборной в лучших европейских клубах. "Я хотел бы, чтобы все мои футболисты имели возможность играть в Европе, в их клубах, чтобы они могли проявлять свои качества там. Мне бы также хотелось, чтобы европейцы играли в наших мексиканских клубах", - резюмировал Осорио.

После двух туров сборная Мексики лидирует в группе F (6 очков), за ней располагаются команды Германии (3), Швеции (3) и Южной Кореи (0).