Черышев: сборная России победит испанцев в 1/8 финала ЧМ, если выполнит план на игру

В понедельник сборная России уступила команде Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 0:3

ТАСС, 26 июня. Футболисты сборной России смогут победить команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира, если выполнят установку на игру. Таким мнением поделился полузащитник российской сборной Денис Черышев, слова которого приводит портал "Газета.Ru".

В понедельник сборная России уступила команде Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 0:3, Черышев отметился голом в собственные ворота и был заменен в первом тайме после удаления Игоря Смольникова. В 1/8 финала турнира сборная России встретится с командой Испании, матч состоится в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники" (начало - 17:00 мск).

"Очевидно, что испанцы будут фаворитом в нашем противостоянии, но игрокам сборной России нужно просто выполнить свою работу и следовать установке тренера, тогда нам удастся победить подопечных Фернандо Йерро и пройти в четвертьфинал турнира, - заявил Черышев. - Мы сделаем выводы после поражения от команды Уругвая и будем двигаться дальше. Российские футболисты продолжают верить в свои силы".

Полузащитник рассказал, что произошло в эпизоде с автоголом в ворота сборной России. "Я попытался заблокировать удар Диего Лаксальты и намеренно расположился прямо перед ним. К сожалению, мяч попал в меня и залетел в угол ворот Игоря Акинфеева. Надеюсь, в следующем матче мне удастся поразить ворота соперника", - сказал он.

Чемпионат мира завершится 15 июля.