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26 июня, 15:24
Египтянин Салах отказался от приза лучшему игроку матча ЧМ-2018
Мохаммед Салах
© Сергей Савостьянов/ТАСС
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Футболист отказался принять приз, потому что среди учредителей трофея значится компания, выпускающая алкогольную продукцию

КАИР, 26 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах отказался от приза, вручаемого лучшему игроку матча на чемпионате мира. Об этом во вторник сообщил новостной портал "Элаф".

В понедельник сборная Египта проиграла команде Саудовской Аравии (1:2) в матче третьего тура группового этапа турнира. Салах, отметившийся голом, был назван лучшим игроком встречи. По информации портала, он отказался принять приз, среди учредителей которого значится компания, выпускающая алкогольную продукцию.

После матча первого тура против команды Уругвая (0:1) от этого приза отказался вратарь египетской национальной команды Мохамед эль-Шенави. Как тогда объяснил сам голкипер, причиной такого жеста стали не высокомерие или желание каким-то образом обидеть организаторов турнира, дело в том, что, являясь правоверным мусульманином, он просто не мог себе позволить принять подарок от фирмы, производящей алкогольную продукцию, по религиозным соображениям.

После этого случая Международная федерации футбола (ФИФА) приняла решение убрать с приза лучшему игроку матча логотип и название спонсора, если награда будет присуждаться игроку, представляющему государство, где большинство населения исповедует ислам. Однако внесенные изменения во внешний вид приза не изменили решения Салаха.

Сборные Саудовской Аравии (3 очка) и Египта (0) завершили выступление на чемпионате мира, заняв в группе А третье и четвертое места соответственно. Из группы в следующий раунд вышли команды Уругвая (9 очков) и России (6), занявшие первое и второе места.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России.

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Над проектом работали:

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