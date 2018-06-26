Тренер: сборная Мексики имеет все шансы обыграть команду Швеции в матче ЧМ-2018

Команды Швеции и Мексики сыграют друг с другом 27 июня в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики имеет все шансы на победу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Швеции. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио.

Встреча команд пройдет 27 июня в Екатеринбурге.

"Сборная Швеции - замечательная команда, у них есть Гранквист и другие выдающиеся игроки, - сказал тренер. - Слаженная команда, хорошие полузащитники, которые поддерживают четверку защитников, а также замечательные страйкеры. Сборная Швеции - высококонкурентная команда, поэтому завтра будет сложная игра. У нас есть все шансы выиграть этот матч".

"У нас есть жизненно важные игроки, - продолжил тренер. - Для тех, кто знаком с историей мексиканского футбола, - это поколение мексиканских игроков самое лучшее, мы построили команду, которая конкурентоспособна. У нас есть мужество, моральные силы, мы показали всем, что можем играть на равных с чемпионами мира. Завтра будет еще одна великолепная возможность сделать шаг вперед".

По словам нападающего сборной Мексики Хавьера Эрнандеса, команда пытается реализовать мечту всей страны. "Наша сборная заслуживает побед, тренер сказал, что у нас есть возможность выиграть, мы высоко мотивированны, чувствуем уверенность и поддержку", - сказал Эрнандес, отметив, что мечтает стать одним из лучших бомбардиров на ЧМ.

После двух туров сборная Мексики лидирует в группе F (6 очков), за ней располагаются команды Германии (3), Швеции (3) и Южной Кореи (0).