СМИ: не менее 5 тысяч болельщиков сборной Франции посетят матч ЧМ с командой Дании

Сборная Франции набрала шесть очков по итогам двух туров и досрочно вышла в 1/8 финала турнира

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Игру третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России между командами Франции и Дании посетят не менее пяти тысяч французских болельщиков. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на L'Equipe.

На предстоящей встрече ожидается наибольшее количество любителей футбола из Франции за весь турнир: от пяти до восьми тысяч человек. На матче первого тура группового этапа против сборной Австралии (2:1) в Казани присутствовало около трех тысяч французских болельщиков.

Сборная Франции набрала шесть очков по итогам двух туров, занимает первое место в группе C и досрочно вышла в 1/8 финала. В матче третьего тура французская команда сыграет со сборной Дании 26 июня в Москве на стадионе "Лужники".

Чемпионат мира проходит в 11 городах России.