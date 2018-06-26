Феллайни заявил, что вопрос продления его контракта с МЮ решится до окончания ЧМ

Контракт бельгийского футболиста с английской командой истекает 30 июня 2018 года

ДЕДОВСК /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Бельгии Маруан Феллайни заявил, что вопрос продления его контракта с английским "Манчестер Юнайтед" решится до завершения чемпионата мира. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

"Не хотелось бы сейчас поднимать вопросы, касающиеся продления контракта с "Манчестер Юнайтед". Сейчас все мои мысли заняты работой в сборной Бельгии. Все разговоры по контракту с клубами принято вести после чемпионата мира, однако в моем случае не нужно ждать, все станет известно до завершения турнира. Мне уже 31, и я хочу быть абсолютно свободным в своем выборе, в самое ближайшее время я сделаю заявление", - сказал Феллайни.

Феллайни перешел из английского "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед" в 2013 году. Контракт футболиста истекает 30 июня 2018 года. В сезоне-2017/18 полузащитник принял участие в 24 матчах во всех турнирах и забил 5 голов.

Во вторник сборная Бельгии провела очередную тренировку на базе СК "Гучково" в Подмосковье. В заключительном туре группового этапа чемпионата мира сборная Бельгии в Калининграде сыграет с командой Англии, встреча пройдет 28 июня.