Мордовия изучит опыт Португалии по использованию объектов после чемпионатов

Официальная делегация Португалии посетила Саранск и побывала на матче национальной сборной с командой Ирана, который прошел на стадионе "Мордовия Арена"

САРАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Власти Мордовии заинтересованы в изучении опыта Португалии по использованию объектов наследия чемпионата Европы по футболу 2004 года. Об этом сообщает во вторник пресс-служба главы Мордовии со ссылкой на руководителя региона Владимира Волкова по итогам его встречи с премьер-министром Португалии Антониу Кошта послом Португалии в России Паулу Пинейру в Саранске.

Официальная делегация Португалии посетила Саранск и побывала на матче национальной сборной с командой Ирана, который прошел в понедельник на стадионе "Мордовия Арена".

"Португалия в 2004 году принимала чемпионат Европы по футболу. И при подготовке к международному турниру мы многому учились у вас. Сейчас нам очень интересно изучить ваш опыт использования футбольного наследия и развития туристической индустрии", - приводит пресс-служба слова Волкова.

По итогам встречи было принято решение продолжить двусторонние контакты между Мордовией и Португалией.

Матчи чемпионата Европы по футболу 2004 года проходили в шести городах Португалии, чемпионат мира проходит в 11 городах России. На стадионе "Мордовия Арена" в Саранске состоялись три матча группового этапа. 16 июня сыграли сборные Дании и Перу (1:0), 19 июня японцы обыграли колумбийцев со счетом 2:1, а 25 июня португальцы провели матч с иранскими футболистами (1:1). В Саранске пройдет еще одна игра группового этапа: сборные Панамы и Туниса встретятся 28 июня.