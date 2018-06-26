Нападающий "Реала" назвал сборную России опасным соперником по 1/8 финала ЧМ-2018

Марко Асенсио отметил, что испанская команда при подготовке к матчу проанализирует ошибки россиян в предыдущих играх

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Испании и мадридского "Реала" Марко Асенсио считает, что испанским футболистам стоит со всей ответственностью подойти к матчу против россиян в 1/8 финала чемпионата мира, так как сборная - хозяйка турнира является опасным соперником с талантливыми игроками в составе. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Сборная России проиграла команде Уругвая (0:3) в матче третьего тура группового этапа и заняла второе место в группе А. Российская сборная в 1/8 финала встретится с командой Испании, которая в понедельник сыграла вничью с марокканцами (2:2) и заняла первое место в группе B.

"Сборная России - хозяйка чемпионата, в ее составе хорошие игроки, которые провели две очень хорошие игры, прекрасно атаковали. Мы должны быть готовы к этой игре, это опасная команда, талантливые, качественные игроки", - сказал Асенсио.

Он добавил, что испанская команда при подготовке к матчу будет анализировать допущенные в предыдущих встречах ошибки россиян. "Мы должны выйти с победным настроем и сохранить его до финала", - добавил Асенсио.

Футболист также отметил, что и сборная Испании, и другие фавориты чемпионата продвигаются по турниру "с большим трудом". "Этот чемпионат особенный, это особые соревнования, все матчи требуют максимальной самоотдачи. Нужно следить за мельчайшими деталями", - уверен испанский форвард.

Матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".