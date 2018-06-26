В Петербурге стартовал квест по поиску фигур котов с символикой стран-участниц ЧМ-2018

Организаторы гарантировали призы всем, кто найдет по меньшей мере пять фигур и опубликует с ними селфи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Общегородской квест по поиску 32 фигур котов, расписанных в тематике команд-участниц чемпионата мира по футболу, стартовал в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили представители общественного проекта "Республика кошек и котов", которые являются соорганизаторами мероприятия.

"Во время чемпионата все 32 кота будут установлены в разных местах города: в Центральном, Петроградском, Адмиралтейском и других районах, на главных улицах, площадях и на крупнейших торговых площадках. Встретившим их будет предложено принять участие в квесте, собрать фотографии всех фигур и получить подарки", - отметили организаторы.

Деревянные ростовые фигуры котов с символикой стран-участниц ЧМ-2018, расписанные петербургскими художниками, впервые представили публике в мае. В День города 27 мая коты "принимали участие" в параде на Невском проспекте. В день петербургского кота, отмечавшегося в этом году 9 июня, они стали главным украшением праздника, развернувшегося на Конногвардейском бульваре в центре города.

Организаторы гарантировали призы всем, кто найдет по меньшей мере пять фигур и опубликует с ними селфи. Имена победителей будут оглашены 15 июля. В ходе благотворительного проекта, который проходит во время мирового футбольного первенства, организаторы также надеются найти хозяев для бездомных котов из петербургских приютов, в том числе среди болельщиков и гостей города.

Квест проводится при поддержке комитета по туризму и комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга, городского управления ветеринарии, администраций районов и Клуба болельщиков сборной России Russia Unites.

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Петербург примет в общей сложности семь игр первенства: 15 июня сборная Марокко сразилась с командой Ирана, 19 июня прошел матч между Россией и Египтом, 22 июня - между Бразилией и Коста-Рикой. 26 июня на городской арене состоится матч между Аргентиной и Нигерией, также в городе на Неве пройдут две игры на стадии плей-офф и матч за третье место.