Как Гризманн поссорил "Атлетико" и "Барселону" и остался в выигрыше

ТАСС рассказывает историю несостоявшегося перехода лидера сборной Франции

За несколько дней до старта чемпионата мира — 2018 зал для пресс-конференций в музее "Новый Иерусалим" в подмосковной Истре, где базируется сборная Франции, собрал аншлаг. Накануне испанские и французские СМИ сообщили, что лидер французской команды Антуан Гризманн озвучит долгожданное решение — переходит ли он в "Барселону" или продлевает контракт с мадридским "Атлетико".

27-летний форвард зашел в зал и сел перед микрофоном. "Я знаю, чего вы все ждали, но, к сожалению, сегодня я не озвучу решения", — сказал он, а весь зал после секундного замешательства начал смеяться. Рассмеялся и сам футболист. В день старта турнира, 14 июня, Гризманн объявил, что продлил контракт с "Атлетико". Через несколько дней на пресс-конференцию в Истре пришел партнер Гризманна по мадридскому клубу и сборной Лукас Эрнандес. Зал был заполнен на треть, но и в этот раз большая часть вопросов касалась Гризманна. "Не понимаю, почему мы так много говорим об этом сейчас, он же принял решение еще месяц назад", — не выдержал после очередного вопроса Эрнандес. На этот раз зал не рассмеялся. Повис немой вопрос: что мешало Гризманну объявить о своем решении раньше? Человек, сделавший себя сам Гризманн начал привлекать внимание больших европейских клубов давно. Забракованный французскими командами из-за тщедушного телосложения, сын немца и португалки в 14 лет подписал контракт с испанским "Реал Сосьедад" и уже в 18 лет стал игроком основного состава, воспользовавшись первым предоставившимся шансом. В сезоне-2013/14 он стал пятым самым молодым в истории футболистом, который провел сто матчей в высшем дивизионе чемпионата Испании, а команда, ведомая Гризманном и еще одним героем чемпионата мира в России мексиканцем Карлосом Велой, смогла впервые за десять лет пробиться в Лигу чемпионов.

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Гризманн умеет делать на поле все, а что не умеет, тому мгновенно учится. От него можно ждать и дальнего удара, и смелого дриблинга, он прекрасно ассистирует и замыкает усилия партнеров. Он может и пробить через себя, и забить головой, хотя и не обладает высоким ростом (175 см). В нужные моменты нападающий первым вступает в прессинг и отрабатывает в защите за убежавших вперед партнеров. Точнее будет сказать, что от него не знаешь, чего ждать, потому что играет он прежде всего головой, по ситуации. Неудивительно, что он привлек внимание главного тренера мадридского "Атлетико" Диего Симеоне, который даже в футбольной общественности считается повернутым на игре. Требовательность аргентинского специалиста к игрокам и постоянные поиски нового в игре только обогатили талант Гризманна. С 2014 года форвард забил 112 мячей в 208 играх, дошел с командой до финала Лиги чемпионов, а в прошедшем клубном сезоне выиграл Лигу Европы, отметившись дублем в финальном матче с "Марселем". В 2016 году он закрепился в роли одного из лидеров сборной на домашнем чемпионате Европы, доведя ее до финала и став лучшим бомбардиром турнира. К 27 годам на его счету 21 гол в 56 встречах за национальную команду. Маленький Принц О Гризманне говорят меньше, чем о Лионеле Месси и Криштиану Роналду, но в его популярности сомневаться не стоит. Во Франции не меньше обсуждают разве что "тяжелого ребенка" этого поколения Поля Погба. Лицо Гризманна не сходит с ТВ-экранов и билбордов, во французском сегменте интернета его имя самое запрашиваемое в поисковиках среди спортсменов, в 2017 году он озвучил роль Супермена в полнометражном фильме "Лего: Бэтмен".

С 2011 года Гризманн встречался с Эрикой Шоперене, а в прошлом году пара поженилась. Дела футболиста ведет родная сестра. Репутация Гризманна никогда не ставилась под сомнение. Его прозвище — Маленький Принц — отсылка к бессмертному одноименному произведению Антуана де Сент-Экзюпери. На пресс-конференции в Истре за день до объявления решения Гризманна журналисты спросили президента Федерации футбола Франции (ФФФ) Ноэля ле Грэ, что представляет форвард для Франции вне поля. "Прежде всего, он любимец женщин, ему рады в любом дворе. У меня есть коллега, которая влюблена в Гризманна, а когда ей говорю, что он однолюб, она не верит, — с улыбкой ответил глава ФФФ. — Он очень серьезен в игре, даже если он не в форме, его пробег поражает, и он борется на всех участках поля. Он умный парень, нам нужны такие хорошие люди. Антуан просто от природы симпатичный парень, всегда улыбается, людей тянет к нему". Похоже, Гризманн не только умный, но и очень предприимчивый. В чем суть Разговоры о возможном переходе Гризманна появились в начале сезона. Зимой СМИ сообщили, что француз уже подписал личный контракт с каталонским клубом. С этого момента новости о будущем трансфере начали появляться каждый день. Поприветствовать возможный приход в команду успели партнеры форварда по сборной Франции Самюэль Умтити, Люка Динь, Усман Дембеле, уругваец Луис Суарес. Писалось даже, что перейти в каталонский клуб Антуана уговаривал лично Месси. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не раз призывал форварда решить клубные дела до чемпионата мира.

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