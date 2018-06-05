историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
27 июня, 16:00
Как Гризманн поссорил "Атлетико" и "Барселону" и остался в выигрыше
Антуан Гризманн
© Михаил Терещенко/ТАСС
Ближайшие матчи
27 июня, 21:00
Групповой этап
СербияБразилия
27 июня, 21:00
Групповой этап
ШвейцарияКоста-Рика
28 июня, 17:00
Групповой этап
ЯпонияПольша
расписание всех игр
ТАСС рассказывает историю несостоявшегося перехода лидера сборной Франции

За несколько дней до старта чемпионата мира — 2018 зал для пресс-конференций в музее "Новый Иерусалим" в подмосковной Истре, где базируется сборная Франции, собрал аншлаг. Накануне испанские и французские СМИ сообщили, что лидер французской команды Антуан Гризманн озвучит долгожданное решение — переходит ли он в "Барселону" или продлевает контракт с мадридским "Атлетико".

Смотрите также
Дешам: сборная Франции по футболу будет играть с датчанами исключительно на победуПогба: сборной Франции по футболу не хватает такого лидера, как ЭвраТолиссо: сборной Франции по футболу стоит избежать встречи с хорватами в 1/8 финала ЧМ

27-летний форвард зашел в зал и сел перед микрофоном. "Я знаю, чего вы все ждали, но, к сожалению, сегодня я не озвучу решения", — сказал он, а весь зал после секундного замешательства начал смеяться. Рассмеялся и сам футболист.

В день старта турнира, 14 июня, Гризманн объявил, что продлил контракт с "Атлетико". Через несколько дней на пресс-конференцию в Истре пришел партнер Гризманна по мадридскому клубу и сборной Лукас Эрнандес. Зал был заполнен на треть, но и в этот раз большая часть вопросов касалась Гризманна. "Не понимаю, почему мы так много говорим об этом сейчас, он же принял решение еще месяц назад", — не выдержал после очередного вопроса Эрнандес. На этот раз зал не рассмеялся. Повис немой вопрос: что мешало Гризманну объявить о своем решении раньше?

Человек, сделавший себя сам

Гризманн начал привлекать внимание больших европейских клубов давно. Забракованный французскими командами из-за тщедушного телосложения, сын немца и португалки в 14 лет подписал контракт с испанским "Реал Сосьедад" и уже в 18 лет стал игроком основного состава, воспользовавшись первым предоставившимся шансом. В сезоне-2013/14 он стал пятым самым молодым в истории футболистом, который провел сто матчей в высшем дивизионе чемпионата Испании, а команда, ведомая Гризманном и еще одним героем чемпионата мира в России мексиканцем Карлосом Велой, смогла впервые за десять лет пробиться в Лигу чемпионов. 

Смотрите также
Самые интересные цифры и факты об участниках ЧМ-2018

Гризманн умеет делать на поле все, а что не умеет, тому мгновенно учится. От него можно ждать и дальнего удара, и смелого дриблинга, он прекрасно ассистирует и замыкает усилия партнеров. Он может и пробить через себя, и забить головой, хотя и не обладает высоким ростом (175 см). В нужные моменты нападающий первым вступает в прессинг и отрабатывает в защите за убежавших вперед партнеров. Точнее будет сказать, что от него не знаешь, чего ждать, потому что играет он прежде всего головой, по ситуации.

Неудивительно, что он привлек внимание главного тренера мадридского "Атлетико" Диего Симеоне, который даже в футбольной общественности считается повернутым на игре. Требовательность аргентинского специалиста к игрокам и постоянные поиски нового в игре только обогатили талант Гризманна. С 2014 года форвард забил 112 мячей в 208 играх, дошел с командой до финала Лиги чемпионов, а в прошедшем клубном сезоне выиграл Лигу Европы, отметившись дублем в финальном матче с "Марселем".

В 2016 году он закрепился в роли одного из лидеров сборной на домашнем чемпионате Европы, доведя ее до финала и став лучшим бомбардиром турнира. К 27 годам на его счету 21 гол в 56 встречах за национальную команду. 

Маленький Принц

О Гризманне говорят меньше, чем о Лионеле Месси и Криштиану Роналду, но в его популярности сомневаться не стоит. Во Франции не меньше обсуждают разве что "тяжелого ребенка" этого поколения Поля Погба. Лицо Гризманна не сходит с ТВ-экранов и билбордов, во французском сегменте интернета его имя самое запрашиваемое в поисковиках среди спортсменов, в 2017 году он озвучил роль Супермена в полнометражном фильме "Лего: Бэтмен". 

Смотрите также
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"

С 2011 года Гризманн встречался с Эрикой Шоперене, а в прошлом году пара поженилась. Дела футболиста ведет родная сестра. Репутация Гризманна никогда не ставилась под сомнение. Его прозвище — Маленький Принц — отсылка к бессмертному одноименному произведению Антуана де Сент-Экзюпери.

На пресс-конференции в Истре за день до объявления решения Гризманна журналисты спросили президента Федерации футбола Франции (ФФФ) Ноэля ле Грэ, что представляет форвард для Франции вне поля. "Прежде всего, он любимец женщин, ему рады в любом дворе. У меня есть коллега, которая влюблена в Гризманна, а когда ей говорю, что он однолюб, она не верит, — с улыбкой ответил глава ФФФ. — Он очень серьезен в игре, даже если он не в форме, его пробег поражает, и он борется на всех участках поля. Он умный парень, нам нужны такие хорошие люди. Антуан просто от природы симпатичный парень, всегда улыбается, людей тянет к нему". 

Похоже, Гризманн не только умный, но и очень предприимчивый. 

В чем суть

Разговоры о возможном переходе Гризманна появились в начале сезона. Зимой СМИ сообщили, что француз уже подписал личный контракт с каталонским клубом. С этого момента новости о будущем трансфере начали появляться каждый день. Поприветствовать возможный приход в команду успели партнеры форварда по сборной Франции Самюэль Умтити, Люка Динь, Усман Дембеле, уругваец Луис Суарес. Писалось даже, что перейти в каталонский клуб Антуана уговаривал лично Месси. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не раз призывал форварда решить клубные дела до чемпионата мира.

Смотрите также
От Муслеры до Суареса: звездный состав сборной Уругвая на ЧМ

Буквально сразу после объявления решения остаться в "Атлетико" в интернете появился небольшой фильм о том, как Гризманн его принимал. Все бы ничего, но ролик снят компанией, которая принадлежит защитнику "Барселоны" Жерару Пике. Скандал поднялся нешуточный. Один из руководителей каталонского клуба и многие болельщики обвинили Пике в предательстве. "Атлетико" заявил, что рассматривает вероятность подачи жалобы на "Барселону" за то, что она в обход регламента вела с французом переговоры за спиной у мадридского клуба. Ситуации только предстоит разрешиться.

"Не понимаю, почему люди так реагируют, я не предатель. Мы встретились с Антуаном несколько недель назад, он сказал, что есть вероятность того, что он перейдет в "Барселону", и я просто предоставил ему свои камеры", — отбивается сейчас Пике. Он утверждает, что не знал, чем закончится фильм. 

Сам Гризманн, который продлил контракт с "Атлетико" до 2023 года и поднял свою зарплату до 25 млн евро за сезон, пока сохраняет молчание.

Антон Рассказов

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Коатес: уругвайцы готовятся к игре со всей сборной Португалии, а не с одним Роналду
27 июня, 17:09
Бывший канцлер ФРГ и паназиатские фанаты поддержат сборные Южной Кореи и Германии в Казани
27 июня, 16:59
Озил вошел в состав сборной Германии на матч ЧМ с командой Южной Кореи, Мюллер - в запасе
27 июня, 16:45
Ресторатор: реконструкция набережной к ЧМ-2018 стала важным событием для нижегородцев
27 июня, 16:42
Шведские и мексиканские болельщики очаровали Екатеринбург танцами и костюмами
27 июня, 16:33
Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 между сборными Мексики и Швеции
27 июня, 16:30
Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 между сборными Южной Кореи и Германии
27 июня, 16:30
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White