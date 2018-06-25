Футболист Фарфан после столкновения с игроком пребывал в коме около 30 минут

Из-за столкновения нападающий сборной Перу пропустит заключительную игру команды на турнире

Фарфан был отправлен в больницу после столкновения на субботней тренировке команды в подмосковных Химках, где сборная Перу базируется во время чемпионата мира. Фарфан столкнулся с игроком молодежной сборной Перу Джереми Агирре, после чего упал и потерял сознание. Ранее источник сообщил ТАСС, что у футболиста сотрясение головного мозга.

СОЧИ, 26 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Перу по футболу и московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан пребывал в коме около 30 минут после получения травмы на тренировке. Об этом заявил брат игрока Джанкарло, которого цитирует издание El Bocon .

"Он находился в бессознательном состоянии порядка 30 минут и очнулся только в клинике, - сказал тренер. - Он даже не реагировал на раздражители. Врач клиники сказал нам, что Джефферсон находится в коме, в связи с чем в дальнейшем может произойти все, что угодно".

Из-за столкновения Фарфан пропустит заключительную игру команды на турнире. По словам Фарфана, на данный момент его состояние стабильное.

Сборная Перу проиграла две стартовые встречи на чемпионате мира и лишилась шансов выйти в плей-офф из группы С. В заключительном матче перуанцы сыграют с командой Австралии 26 июня в Сочи.