Подмосковье готово исполнить поручение Путина об эффективном использовании объектов ЧМ

Министр спорта Московской области отметил, что объекты будут востребованы и загружены, в том числе и в программе "отложенного туризма"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Власти Московской области готовы исполнить поручение президента РФ Владимира Путина об эффективном использовании инфраструктуры чемпионата мира по футболу после окончания турнира. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Пункт с поручением правительству РФ совместно с руководителями регионов обеспечить эффективное использование объектов первенства содержится в опубликованном во вторник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам "Прямой линии" от 7 июня.

"Ресурсное обеспечение региональной программы на строительство и реконструкцию тренировочных площадок составило 1597,3 млн рублей, софинансирование из федерального бюджета - 741,3 млн рублей, финансирование из бюджетов Московской области и муниципальных образований Московской области - 856 млн рублей, - сказал Терюшков. - Наша задача - оправдать эти серьезные вложения, решения по выполнению поручения президента уже разработаны, все объекты будут востребованы и загружены, тренировочные базы в дальнейшем будут использованы в программе "отложенного туризма" как наследие чемпионата мира. Многие любители футбола со всего мира захотят посетить номера, где жили Криштиану Роналду и Лионель Месси, некоторые из них будут переоборудованы под нужды спортивных школ, для развития массового спорта и спортивного досуга жителей Московской области. Регион готов к выполнению поручения президента на 100 процентов".

Чемпионат мира проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.