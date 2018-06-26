Хонда заявил, что воинское приветствие после гола сенегальцам сделал в знак уважения

Гол Хонды позволил японцам уйти от поражения в матче со сборной Сенегала, встреча завершилась со счетом 2:2

КАЗАНЬ, 26 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Воинское приветствие, которое использовал японский футболист Кейсуке Хонда во время празднования гола в ворота сборной Сенегала в матче чемпионата мира, посвящается его друзьям, партнерам по команде, болельщикам и семье. Об этом он рассказал ТАСС.

В понедельник в пресс-службе команды Японии сообщили, что такое празднование не имеет связи с аналогичной реакцией на взятие ворот главного тренера сборной России Станислава Черчесова и игрока команды Артемы Дзюбы. Хонда и его партнер по национальной сборной Синдзи Окадзаки уже праздновали гол подобным образом четыре года назад - во время матча Кубка Азии.

"Я уже так праздновал гол вместе с Окадзаки несколько раз в прошлом. Это было сделано в знак уважения друзьям, партнерам по команде, болельщикам и семье", - рассказал Хонда, добавив, что не видел, как подобным образом голы отмечали Черчесов и Дзюба.

Хонда, выступавший за московский ЦСКА с 2010 по 2013 год, в воскресенье вышел на замену в матче с сенегальцами, его гол позволил японцам уйти от поражения - 2:2.

Черчесов первым на чемпионате мира приложил руку к голове после забитого гола. Так он отреагировал на мяч Дзюбы в ворота команды Саудовской Аравии. Уже в следующей встрече нападающий сам отдал честь тренеру, забив мяч египтянам.