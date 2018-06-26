Хонда: европейцы не любят уступать азиатам, японцев ждет сложный матч ЧМ с поляками

Японской команде для гарантированного выхода в плей-офф необходимо победить сборную Польши 28 июня

КАЗАНЬ, 26 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Польские футболисты, лишившиеся шанса на выход в плей-офф чемпионата мира в России, не утратят мотивацию в заключительном матче группового этапа с японцами, поскольку европейские команды всегда хотят доказать свое превосходство над азиатскими. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда.

Поляки в воскресенье потерпели второе поражение не чемпионате мира - в матче с колумбийцами они были разгромлены со счетом 0:3. Японской команде, которая по числу очков делит первое место в группе с сенегальцами, для гарантированного выхода в плей-офф необходимо обыгрывать европейцев.

"Ими будет двигать гордость, они будут играть настолько сильно, насколько это возможно, и это представляет для нас опасность. Я уверен, что они не хотят проигрывать нам. Возможно, я мыслю стереотипно, но европейцы особенно мотивированы в матчах против азиатских команд, поскольку в футбольной истории мы очень далеко позади европейцев", - сказал Хонда.

"Мы не должны ждать легкой игры и должны остерегаться соперника в заключительном матче группового этапа", - добавил бывший полузащитник московского ЦСКА.

При этом Хонда не считает, что игра сборной Польши на чемпионате мира является безнадежной, в матче с командой Сенегала (1:2), по словам футболиста, у них были хорошие шансы на успех. "Журналисты и болельщики говорят только о результате, однако важно и то, какое качество футбола показывает команда. Мы не ждем легкой игры, поляки хорошо сыграли против Сенегала, они умело контролировали мяч, создали несколько моментов, но не сумели забить. Сенегал силен в контратаках, поэтому причиной неудачи, думаю, стали тактические ошибки", - заметил он.

Японцы проведут матч с поляками 28 июня в Волгограде, сенегальцы в Самаре в тот же день встретятся с командой Колумбии.