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26 июня, 13:50
Алдервейрелд: бельгийские футболисты уделят внимание обороне в матче против англичан
Тоби Алдервейрелд (в центре)
© Артем Коротаев/ТАСС
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Встреча сборных Англии и Бельгии пройдет 28 июня на стадионе "Калининград"

ДЕДОВСК /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Бельгии планируют уделить особое внимание игре в обороне в подготовке к заключительному матчу группового этапа чемпионата мира против команды Англии. Об этом на пресс-конференции сообщил защитник бельгийской команды Тоби Алдервейрелд.

Во вторник сборная Бельгии провела очередную тренировку перед матчем с командой Англии на базе СК "Гучково" в Подмосковье. Встреча с англичанами пройдет 28 июня на стадионе "Калининград".

"Мы рассчитываем только на победу в матче с командой Англии и намерены выиграть этот матч, как и все остальные, - сказал Алдервейрелд. - Соперник обладает хорошим набором футболистов, которые любят играть в быстрый и комбинационный футбол. В матче против сборной Туниса у нас были некоторые проблемы в обороне, из-за чего мы пропускали довольно неприятные контратаки от соперника. В подготовке к матчу против команды Англии мы уделим особое внимание обороне, однако отсиживаться весь матч на своей половине поля у футболистов нашей команды нет даже в мыслях".

"В сборной Англии собраны лучшие футболисты Английской премьер-лиги и все они мне известны далеко не понаслышке, - продолжил футболист. - Иногда футболисты нашей сборной обмениваются сообщениями с английскими футболистами, с которыми хорошо общаемся, однако все максимально сконцентрированы на предстоящей встрече. В "Тоттенхеме" в раздевалке по окончании сезона мы провели внутренний опрос "У кого больше шансов", большинство моих одноклубников пусть и с небольшой улыбкой на лице поддержали Бельгию".

Защитник прокомментировал информацию европейских СМИ о том, что команде Бельгии будет выгоднее занять второе место в группе, чтобы обеспечить себе более легкого соперника в 1/8 финала чемпионата мира. "Легких соперников на чемпионате мира по футболу не бывает, а информация о том, что мы будем пытаться сыграть не в полную силу, не соответствует реалиям. Для нашей сборной нехарактерно играть такие матчи, поэтому мы будем играть против сборной Англии только на победу. Если сборная хочет выиграть чемпионат мира, то ей должно быть абсолютно без разницы, с кем играть в плей-офф и по какой турнирной сетке, и матч против сборной Англии станет для нас хорошей проверкой на прочность", - заключил футболист.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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