Ректор ДГТУ: работа волонтеров ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону оценена на отлично

В Ростове-на-Дону задействовано 1322 федеральных волонтера и около 1400 местных

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июня. /ТАСС/. К работе волонтеров чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону нет никаких претензий, они заслуживают только отличной оценки. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель совета ректоров вузов Ростовской области, ректор Донского государственного технического университета (ДГТУ) Бесарион Месхи.

В Ростове-на-Дону пройдет еще два матча ЧМ-2018. 26 июня на "Ростов-Арене" состоится игра между сборными Исландии и Хорватии, 2 июля пройдет матч 1/8 финала. Ранее в Ростове-на-Дону прошли три игры: Бразилия - Швейцария (1:1), Уругвай - Саудовская Аравия (1:0), Мексика - Южная Корея (2:1).

"Я общался со многими людьми и ни от кого не слышал замечаний в адрес работы наших волонтеров, - сказал Месхи. - Я бы оценил их работу на отлично. От волонтеров зависит многое, ведь впечатление о нашей стране у иностранцев складывается во многом от того, как их принимают. А волонтеры - первые люди, с которыми общаются иностранные болельщики".

В Ростове-на-Дону 1322 федеральных волонтера и около 1400 местных. На "Ростов-Арене", в аэропорту и официальных отелях ЧМ-2018 трудятся федеральные волонтеры, по всему городу и до входа на стадион - городские волонтеры. "Деление на федеральных и городских волонтеров было сделано для того, чтобы не было срывов. Но действуют они все вместе и очень слаженно", - подчеркнул ректор ДГТУ.

По словам Месхи, на чемпионате мира по футболу в Ростове-на-Дону работают волонтеры разных возрастов. В процентном соотношении люди от 18 до 26 лет составляют 76% от общего числа, от 26 до 40 - 19%, от 41 до 60 - 4%, от 60 и старше - 1%.