Площадка в городе расположена на площади Минина и Пожарского и рассчитана на 15 тыс. зрителей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июня. /ТАСС/. Более 300 тыс. человек посетили Фестиваль болельщиков в Нижнем Новгороде с начала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил ТАСС представитель дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий в Нижегородской области Александр Батуев.

"В период с 14 июня по 25 июня 2018 года посещаемость площадки Фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде составила более 300 тыс. человек", - сказал он, не уточнив других подробностей.

Площадка в городе расположена на площади Минина и Пожарского и рассчитана на 15 тыс. зрителей одновременно. Она будет работать до 15 июля.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.