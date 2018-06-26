Часть ростовских волонтеров ЧМ-2018 будет задействована на Универсиаде в Красноярске

В Ростове-на-Дону во время проведения чемпионата мира по футболу задействованы более 2700 волонтеров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июня. /ТАСС/. Некоторые ростовские волонтеры чемпионата мира по футболу в 2019 году будут задействованы на зимней Универсиаде в Красноярске. Об этом сообщила на пресс-конференции ректор Южного федерального университета (ЮФУ) Марина Боровская.

Более 2700 волонтеров ЧМ-2018 задействованы сейчас в Ростове-на-Дону, из которых 1322 - федеральные и около 1400 - городские. На "Ростов-Арене", в аэропорту и официальных отелях ЧМ-2018 работают федеральные волонтеры, по всему городу и до входа на стадион - городские.

"Волонтеры из Ростова-на-Дону уже имеют опыт работы на Всемирной Универсиаде 2013 года в Казани, Олимпийских играх в Сочи, футбольном Кубке конфедераций - 2017, - отметила Боровская. - Сейчас мы готовимся к зимней Универсиаде, которая будет проходить в 2019 году в Красноярске".

Как считает ректор ЮФУ, некоторые из волонтеров, которые сейчас задействованы на ЧМ-2018, потом будут востребованы на зимней Универсиаде-2019.

Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.