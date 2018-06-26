Гранквист: сборная Швеции была разочарована поведением представителей немецкой команды

Матч между командами Германии и Швеции прошел в Сочи 23 июня и завершился победой немцев со счетом 2:1

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Швеции по футболу была разочарована неспортивным поведением представителей команды Германии после матча группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил журналистам капитан шведской команды Андреас Гранквист.

Матч прошел в Сочи 23 июня и завершился победой немцев со счетом 2:1. После встречи главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон обвинил немцев в некорректном поведении. По его словам, представители тренерского штаба сборной Германии после победного гола показывали в его сторону жесты, также соперник праздновал победу прямо перед шведской скамейкой, толкая игроков команды. На опубликованном в социальных сетях видео видно, как после матча возникла стычка между представителями обеих команд, в которую был вовлечен Андерссон.

На следующий день после матча сборная Германии принесла извинения шведской команде за некорректное поведение членов тренерского штаба. "Немцы извинились, и мы это приняли. Несколько часов после этого (инцидента - прим. ТАСС) разочарование было сильным не только потому, что проиграли, но и от того, как они вели себя", - сказал Гранквист.

Андерссон добавил, что представители команды Германии "притесняли" шведов, что не имело никакого отношения к футболу. "На поле ты можешь проявлять свои эмоции, но неспортивное поведение - это некрасиво", - подчеркнул он.

27 июня сборная Швеции проведет матч с командой Мексики в Екатеринбурге. После двух туров в группе F лидирует сборная Мексики (6 очков), за ней располагаются команды Германии (3), Швеции (3) и Южной Кореи (0).