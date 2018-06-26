Дегтярев: матчи группового этапа ЧМ показали, что испанцам можно противостоять

Российская сборная в 1/8 финала сыграет с командой Испании

ВОЛГОГРАД, 26 июня. /ТАСС/. Матчи сборной Испании на групповом этапе чемпионата мира показали, что этой команде можно противостоять. Такое мнение ТАСС по телефону высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Сборная России проиграла команде Уругвая (0:3) в матче третьего тура группового этапа и заняла второе место в группе А. Российская сборная в 1/8 финала сыграет с командой Испании, которая в понедельник сыграла вничью с марокканцами (2:2) и заняла первое место в группе B.

"Нам предстоит встреча с серьезным соперником, испанцы - трехкратные чемпионы Европы и чемпионы мира 2010 года, у них огромный опыт, - сказал Дегтярев. - Однако, на мой взгляд, на этом чемпионате сборная Испании играет не на пределе своих возможностей и показывает не максимальный результат. Последний матч со сборной Марокко показал, что при достаточной подготовке, желании и скорости против них можно успешно играть. 1/8 финала пройдет в Москве, в "Лужниках", поэтому наш главный козырь - это 12-й игрок команды, мощная поддержка трибун".

Также Дегтярев отметил атмосферу на заключительном матче сборной России на групповом этапе - против команды Уругвая. "После вчерашнего матча с Уругваем хочется отметить непередаваемую энергетику на стадионе в Самаре, атмосферу дружбы и азарта, - сказал собеседник агентства. - 42 тысячи болельщиков переживали за любимые команды, бурно выражали эмоции. Было видно, как выкладываются наши футболисты, как они хотят быть героями, отстоять честь страны в игре, поэтому сейчас сборной нужно серьезно подготовиться, а нам - поддерживать и болеть за ребят".

"После поражения 0:3 многие преждевременно начали критиковать российскую сборную. Однако в спорте бывают и поражения, и ничьи, и победы. Давайте дождемся конца турнира и тогда подведем итоги, поставим оценки сборной и работе тренерского штаба", - добавил парламентарий.

Матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".