В посольстве Австралии не уточнили количество болельщиков, прибывших в город

СОЧИ, 26 июня. /ТАСС/. Около 11 тыс. болельщиков из Перу приехали в Сочи на игру сборной своей страны с Австралией, матч пройдет на стадионе "Фишт" во вторник в 17:00 мск. Об этом рассказали ТАСС по телефону в посольстве Перу в России.

"По нашим данным, около 11 тыс. болельщиков приехали в Сочи", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что в Сочи 26 - 28 июня работает временное консульство Перу, в которое граждане страны могут обратиться по любым возникшим вопросам. "Если у них возникнут какие-либо проблемы с документами, например утеря паспорта, они смогут без проблем обратиться во временное консульство", - уточнил представитель посольства.

Как рассказали ТАСС в посольстве Австралии в России, временное консульство в Сочи открывать не стали, однако в городе работают несколько представителей посольства, которые смогут помочь всем прибывшим на матч согражданам. Число австралийских болельщиков, которые будут находиться в Сочи, в посольстве не уточнили.

Игра сборных Перу и Австралии между собой на чемпионате мира пройдет впервые в истории. Перуанские футболисты со счетом 0:1 проиграли две встречи группового этапа - против Дании и Франции, лишившись шансов на выход в плей-офф. Заключительный матч в группе С Перу проведет против Австралии вечером 26 июня в Сочи. Австралия занимает третье место в группе С; чтобы выйти в плей-офф, ей необходимо побеждать перуанцев с как можно более крупным счетом и рассчитывать на поражение датчан от Франции.