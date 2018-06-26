Волонтеры ЧМ получили множество благодарных отзывов от СМИ, болельщиков и официальных лиц

Общее количество волонтеров на время проведения мирового первенства 2018 года составляет около 15 тыс. человек

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Волонтеры чемпионата мира по футболу в России получили большое количество отзывов с благодарностью от представителей СМИ, болельщиков и официальных лиц.

С 1 мая по настоящее время количество публикаций на тему "Волонтеры ЧМ-2018" в российских СМИ превышает 13 тыс. Благодарность волонтерам за их работу высказывают как организаторы чемпионата мира, так и болельщики из России и мира. Пресс-службы оргкомитета "Россия-2018" и Международной федерации футбола (ФИФА), департамент по работе с волонтерами оргкомитета и представители городских волонтеров регулярно получают сообщения с просьбой предоставить комментарии и интервью с волонтерами.

"Я хочу выразить благодарность всем волонтерам чемпионата мира по футбол за их отдачу, участие и хорошее чувство юмора, - написала в Twitter генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура. - Вы дарите улыбки болельщикам со всего мира".