Волонтеры ЧМ получили множество благодарных отзывов от СМИ, болельщиков и официальных лиц

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Волонтеры чемпионата мира по футболу в России получили большое количество отзывов с благодарностью от представителей СМИ, болельщиков и официальных лиц.
С 1 мая по настоящее время количество публикаций на тему "Волонтеры ЧМ-2018" в российских СМИ превышает 13 тыс. Благодарность волонтерам за их работу высказывают как организаторы чемпионата мира, так и болельщики из России и мира. Пресс-службы оргкомитета "Россия-2018" и Международной федерации футбола (ФИФА), департамент по работе с волонтерами оргкомитета и представители городских волонтеров регулярно получают сообщения с просьбой предоставить комментарии и интервью с волонтерами.
"Я хочу выразить благодарность всем волонтерам чемпионата мира по футбол за их отдачу, участие и хорошее чувство юмора, - написала в Twitter генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура. - Вы дарите улыбки болельщикам со всего мира".
I'd like to thank all of the @FIFAWorldCup Volunteers for their dedication, commitment and good humour. You are bringing smiles to all the fans! pic.twitter.com/IwfIhO01vj— Fatma Samoura (@fatma_samoura) 18 июня 2018 г.
"Одна из самых результативных сборных на чемпионате - волонтерская сборная, - сказал руководитель управления по подготовке объектов и организации мероприятий в Волгограде Денис Диденко. - Волонтеры всегда приходят на помощь там, где нужно. Постоянно говорю и слышу слова благодарности в адрес волонтеров".
Болельщики также остались в восторге от работы волонтеров чемпионата мира. "Одна девушка-волонтер прекрасно оказала мне помощь по вопросу билетного сервиса, и мне хотелось бы лично поблагодарить ее за это, - сказал болельщик Бьорн Роджер Скомсой из Норвегии. - У меня есть фотография ее с моими детьми, и мы были бы очень рады выйти с ней на связь и выразить ей огромную благодарность за ее помощь".
Регистрация кандидатов в волонтеры чемпионата мира проходила с 1 июня по 30 декабря 2016 года, единственным ограничением по отбору кандидатов был возраст - к 10 мая 2018 года потенциальному волонтеру должно было исполниться 18 лет. Общее количество волонтеров на время проведения мирового первенства 2018 года составляет около 15 тыс. человек. Чемпионат мира проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.