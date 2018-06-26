Тренер сборной Швеции: система VAR на ЧМ-2018 нуждается в доработке

По словам Янне Андерссона, VAR эффективна при очевидных нарушениях, но при спорных моментах судьям требуется много времени для принятия решения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Система видеопомощи арбитрам (VAR), которая применяется в матчах чемпионата мира по футболу, не идеальна и нуждается в доработке. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон.

"Я позитивно отношусь к VAR, она помогает принимать верные решения, но в нашем матче против команды Германии в эпизоде с неназначенным пенальти судья не воспользовался VAR, когда, казалось, это было необходимо, я был этому очень удивлен," - сказал Андерссон, добавив, что систему нужно дорабатывать.

По его словам, VAR эффективна при очевидных нарушениях, но при спорных моментах судьям требуется много времени для принятия решения, при этом они не всегда оказываются верными.

"Некоторые решения судей даже после обращения к VAR выглядят странными. В нашем матче с немцами, я думаю, был стопроцентный пенальти", - отметил капитан сборной Швеции Андреас Гранквист.

27 июня шведы проведут матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира против сборной Мексики на "Екатеринбург-Арене".