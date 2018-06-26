Содержание "Волгоград-Арены" после ЧМ-2018 обойдется в 250-350 млн рублей в год

Стадион после чемпионата мира станет главной спортивной базой волгоградского футбольного клуба "Ротор"

ВОЛГОГРАД, 26 июня. /ТАСС/. Содержание стадиона "Волгоград-Арена" после завершения чемпионата мира по футболу обойдется предварительно в 250-350 млн рублей в год. Об этом сообщил журналистам глава комитета по подготовке и проведению ЧМ-2018 в Волгоградской области Аркадий Грушко.

"Сегодня мы можем говорить, что предположительно содержание "Волгоград-Арены" после чемпионата мира обойдется в 250-350 млн рублей в год. Сказать точнее на данный момент трудно, так как стадион только весной сдан и понятно, что год он не отработал. Но по нашим подсчетам, расходы на годовое содержание войдут в эти параметры, которые я назвал", - сказал Грушко.

По его словам, главный спортивный объект Волгограда, которым является стадион, вошел в федеральную программу "Наследие". "Сейчас собственник стадиона - ФГУП "Спорт- инжиниринг", до 2019 года все стадионы в городах чемпионата мира должны быть переданы регионам. Однако сейчас на федеральном уровне прорабатывается программа по финансовой поддержке, которую окажет центр региону в содержании стадиона. Пока не определено, в течение какого срока эта программа будет действовать - три или пять лет", - отметил Грушко.

Глава областного комитета подчеркнул, что стадион после чемпионата мира станет главной спортивной базой волгоградского футбольного клуба "Ротор". "В конце июля первый домашний матч в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) "Ротор" сыграет на "Волгоград-Арене", - уточнил Грушко.

По словам Грушко, пока не определено, насколько будет сокращена вместимость 45-тысячного стадиона после чемпионата мира. "Дело в том, что те три тестовых матча, проведенные на "Волгоград-Арене" перед стартом чемпионата мира, показали, что интерес волгоградцев к футболу очень высок, футбол очень любят, да и "Ротору" вполне по силам выйти в премьер-лигу, тогда этот интерес будет еще выше", - подчеркнул Грушко.

Он отметил, что еще на стадии проектирования стадиона было понятно, что на арене после проведения игр чемпионата мира будут проводиться масштабные культурно-зрелищные мероприятия, стадион станет спортивно-культурным кластером Волгограда.