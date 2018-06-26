Футболист Гранквист не исключил, что завершит карьеру в сборной Швеции после ЧМ-2018

В матче заключительного тура группового этапа сборная Швеции 27 июня в Екатеринбурге встретится с командой Мексики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Швеции по футболу Андреас Гранквист не исключил, что завершит карьеру в национальной команде после чемпионата мира в России. Об этом игрок заявил на пресс-конференции.

В матче заключительного тура группового этапа сборная Швеции 27 июня в Екатеринбурге встретится с командой Мексики. После двух туров шведы с тремя очками занимают третье место в группе F. На первом месте располагается команда Мексики (6), на втором - сборная Германии (3), на последнем - команда Южной Кореи (0).

"Возможно, это выступление станет последним на чемпионате мира, но, я думаю, мы поговорим об этом позднее", - сказал 33-летний Гранквист.

Гранквист на протяжении последних пяти лет выступал за российский "Краснодар". В следующем сезоне Гранквист будет играть за шведский "Хельсинборг".