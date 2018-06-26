Мордовским врачам удалось минимизировать риски при травме футболиста сборной Дании Квиста

Квист получил травму в матче первого тура группы С против сборной Перу (1:0), который прошел в Саранске 16 июня

САРАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Мордовские врачи знали клиническую картину травмировавшегося на чемпионате мира по футболу игрока сборной Дании Вилльяма Квиста, поэтому риски удалось минимизировать. Об этом сообщил главный врач республиканской клинической больницы Республики Мордовия Сергей Ладяев.

Квист получил травму в матче первого тура группы С против сборной Перу (1:0), который прошел в Саранске 16 июня. В середине первого тайма полузащитник после столкновения с соперником упал на газон, после чего покинул поле на носилках. Датский игрок был доставлен в республиканскую клиническую больницу, где ему было сделано обследование и поставлен диагноз, позднее Квист отправился в Данию для более детального медицинского обследования, которое выявило у футболиста перелом двух ребер и прокол легкого. Спустя несколько дней главный тренер сборной Дании Оге Харейде сообщил, что Квист вернется в расположение национальной команды и возобновит тренировки в ближайшее время.

"Мы сразу сориентировали его, что сроки госпитализации будут от трех до пяти суток, - сказал Ладяев. - Он это знал, это было обговорено на этапе госпитализации пациента, поэтому в целом мы для себя клиническую картину заболевания и возможных путей его развития уже знали. Поэтому риски удалось минимизировать, и мы уложились в те сроки, которые изначально обговорили с самим пациентом".

Ладяев отметил, что для него нет разницы, кто является его пациентом. "Для нас нет градации важности пациентов в системе здравоохранения, мы относимся и оказываем помощь в соответствии с нашими порядками, - сказал врач. - Ну, может быть, отличался этот случай тем, что я находил время и несколько раз присутствовал на уровне приема данного пациента, его госпитализации, на этапе проведения обходов. Вот, наверное, и все отличие, которое он ощутил на себе, находясь в этой клинике".

Сборная Дании набрала четыре очка по итогам двух встреч чемпионата мира в России и занимает второе место в группе C. Заключительную игру на групповой стадии датчане проведут с лидерами квартета - командой Франции. Матч пройдет 26 июня в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 17:00 мск.