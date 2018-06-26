Фонд "Право на жизнь": принимающий ЧМ Сочи сделал все для помощи маломобильным людям

В городе созданы все условия для беспрепятственного использования инфраструктуры гражданами с ограниченными возможностями

СОЧИ, 26 июня. /ТАСС/. Власти города Сочи, где проходят матчи чемпионата мира по футболу, сделали все для организации безбарьерной среды и помощи маломобильным гражданам. Такое мнение высказал президент межрегионального благотворительного общественного фонда "Право на жизнь" инвалид-колясочник Владимир Родионов, чьи слова приводит пресс-служба.

В Сочи проживают около 43 тыс. человек с ограниченными возможностями, среди них 1700 детей, 660 колясочников, около 500 человек с инвалидностью по слуху, порядка 300 инвалидов по зрению. Перед проведением Олимпийских игр 2014 года для них было подготовлено 1400 городских объектов, для удобства маломобильных групп граждан были изменены здания, стадионы, транспортные переходы, усовершенствовано местное законодательство.

Перед чемпионатом мира была проведена проверка построенных объектов на степень их доступности для людей с ограниченными возможностями. На 44 надземных и подземных пешеходных переходах было установлено 86 подъемных устройств, в рабочем состоянии пребывают пандусы и мосты в районах города. Кроме того, до старта турнира в соответствие требованиям доступности были приведены более 50 мест для размещения и питания болельщиков.

Также городские власти для удобства маломобильных групп людей упростили им дорогу через Олимпийский парк до стадиона "Фишт", где проходят матчи турнира. Инвалидам предлагается доехать до стадиона на электрокарах. Отмечается, что за время проведения турнира на электрокарах до арены были перевезены около 700 болельщиков с ограниченными возможностями.

"В городе Сочи сделано на сегодняшний момент полностью все, что должно быть, что должно помогать всем маломобильных группам населения, и это необязательно инвалиды-колясочники, это также слабовидящие, слабослышащие и люди с различными опорно-двигательными поражениями, в городе Сочи это все предусмотрено, - сказал Родионов. - У нас полностью существуют все виды подъемных механизмов, везде сделаны необходимые уклоны, пандусы, везде сделано все очень четко и очень грамотно, на сам стадион я добрался на "Ласточке", здесь нет никаких вопросов: персонал ЖД встречает, любезно помогает, провожает, до самого стадиона "Фишт" я добирался на электрокаре".

"Безусловно, администрация города и все наши социальные партнеры - все готовились к улучшению качества безбарьерной среды в Сочи, идет постоянная работа, - сказала заместитель главы Сочи Ирина Романец. - У нас в городе 44 надземных и подземных перехода, которые предусматривают в том числе и беспрепятственный проезд для людей с инвалидностью, мы постоянно мониторим качество работы подъемников, техническое состояние".